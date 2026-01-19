Jak powinna zareagować Polska w sporze USA z krajami UE wokół Grenlandii? Czy amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa są nadal pewne? Jak Polska powinna reagować na wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa i rosnącą niepewność wokół przyszłości NATO? Między innymi o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Zapraszamy!

W ostatnim czasie doszło do nowych napięć między USA a Europą w związku z amerykańską presją wobec Grenlandii. W sobotę prezydent USA zagroził kilku europejskim państwom nowymi cłami w związku z wysłaniem przez nie niewielkiej liczby żołnierzy na Grenlandię, którą Waszyngton chce przejąć od Danii. Jak w tej sytuacji powinna zareagować Polska? Czy amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa są nadal pewne? Jak Polska powinna reagować na wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa i rosnącą niepewność wokół przyszłości NATO?

