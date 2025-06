Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Porozmawiamy m.in. o sporze w piłkarskiej reprezentacji Polski. Czy resort będzie reagował w tej sprawie? Kto traci najwięcej na tej wojnie? Kto ostatecznie wróci z tarczą? Czy Michał Probierz powinien odejść? A może kadrze będzie lepiej bez Roberta Lewandowskiego?

Ireneusz Raś / Jakub Rutka / RMF FM

W Porannej rozmowie w RMF FM nie zabraknie też polityki. Ireneusza Rasia zapytamy m.in. o głosowanie nad wotum zaufania dla rządu, stan koalicji rządzącej i rekonstrukcję rządu. Czy Ministerstwo Sportu i Turystyki ją przetrwa?

Z wiceministrem sportu i turystyki porozmawiamy też o igrzyskach olimpijskich. Czy organizacja imprezy utknęła w martwym punkcie i nikt już o tym nie myśli?

