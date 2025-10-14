Ustawie praworządnościowej, którą przedstawił minister sprawiedliwości ma się przyjrzeć prezydent, ale szanse na jej podpisanie są bliskie zeru. Co zatem zrobi Waldemar Żurek? Czy pójdzie na wojnę z prezydentem? Kiedy minister wdroży plan B, C i D na przywracanie praworządności? Czy będzie można uchylić wyroki wydane przez tzw. neosędziów? W jaki sposób usprawnić system? Ile czasu daje sobie Waldemar Żurek? Wrócimy też do tematu pijanych kierowców recydywistów i zapytamy, jak przebiega lustracja postępowań prokuratorskich w sprawach nietrzeźwych kierowców.

Waldemar Żurek / Marcin Suchmiel / RMF FM

Tomasz Terlikowski zapyta też swojego gościa o projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, co sądzi o pomyśle zorganizowania prawyborów w sądach powszechnych, które wyłoniłyby 15 sędziowskich członków Rady? Poruszymy też temat półmetku rządów koalicji i najpilniejszych sprawach do załatwienia w ciągu najbliższych dwóch lat. Czy rzeczywiście należało ograniczyć system losowania sędziów. Może należało jedynie go upublicznić i naprawić wadliwe elementy?

Ankieta Czy Waldemar Żurek przywróci wiarę w sądy? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Czy Waldemar Żurek przywróci wiarę w sądy? Tak 45% Nie 55% Nie mam zdania 0%

głosów: 31

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!