Na ulicy Grzegórzeckiej w Krakowie doszło do zawalenia się dachu niezamieszkałej kamienicy. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które zabezpieczyły teren i sprawdzają stabilność pozostałej części budynku. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Trwa szczegółowe sprawdzanie budynku.

/ Shutterstock

Na miejscu pracują strażacy, policja oraz inspektorat budowlany.

Ewakuowano 14 osób z sąsiednich budynków.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl.

W sobotni wieczór na ul. Grzegórzeckiej w Krakowie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Część konstrukcji dachowej w niezamieszkałej kamienicy uległa zawaleniu. Na miejsce natychmiast skierowano kilka zastępów straży pożarnej, policję oraz nadzór budowlany.

Reakcja służb ratunkowych

Służby ratunkowe zabezpieczyły teren wokół zawalonej kamienicy, uniemożliwiając dostęp osobom postronnym. Strażacy oraz przedstawiciele nadzoru budowlanego prowadzą szczegółowe oględziny, by ocenić stabilność pozostałej części budynku i zapobiec dalszym uszkodzeniom.

Według najnowszych informacji w wyniku zawalenia się konstrukcji nie odnotowano osób poszkodowanych. Kamienica była niezamieszkała. Służby nadal monitorują sytuację i prowadzą działania prewencyjne.