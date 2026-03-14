Działacze skrajnie prawicowej Duńskiej Partii Ludowej sprzedawali w sobotę tanie paliwo na siedmiu stacjach benzynowych w Danii. Zrobili to w ramach kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się 24 marca. Partia obiecała wyborcom, że jeśli dojdzie do władzy, to obniży podatki od paliw do najniższego poziomu w Unii Europejskiej.
Na siedmiu stacjach w Danii kierowcy mogli w sobotę kupić litr benzyny lub diesla za 9,5 korony (ok. 1,2 euro) - to prawie o połowę mniej niż wynosi cena rynkowa. Zainteresowanie było ogromne: przed stacjami ustawiały się długie kolejki aut, a na wyspie Fionia trzeba było wezwać policję - relacjonuje gazeta "Berlingske".