Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Zapytamy go m.in. o Mateusza Morawieckiego - czy były premier zostanie wypchnięty z partii Jarosława Kaczyńskiego?

Adam Bielan / Michał Dukaczewski / RMF FM

Adama Bielana zapytamy również m.in. o rejs posła Franciszka Sterczewskiego (KO) do Strefy Gazy. Czy Polska powinna wprowadzić podatek bankowy? Czy PiS obawia się połączenia PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską? Jak ocenia decyzję Szymona Hołowni o wycofaniu się z polskiej polityki? Te i inne pytania usłyszy europoseł PiS.

