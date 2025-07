Czy Sejm dotrwa do końca kadencji w obecnym kształcie? Donald Tusk jest premierem, który powinien pozostać na stanowisku do kolejnych wyborów? Czy wszystkie partie, które mają występować od jesieni pod nazwą Koalicja Obywatelska bez przeszkód się na to zgodziły? Czy dopięte są już wszystkie szczegóły? Czy w związku z tym nastąpią jakieś zmiany w kierownictwie? Czy koalicjanci ufają jeszcze Szymonowi Hołowni? O to m.in. zapytamy senatora Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Schetynę w Porannej rozmowie w RMF FM.