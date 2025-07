To już pewne. Wniosek o wyrażenie przez Sejm zgody na ponowne zatrzymanie Zbigniewa Ziobry będzie głosowany na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Tym samym potwierdziły się wcześniejsze doniesienia reportera RMF FM Tomasza Skorego.

Wiemy, kiedy Sejm ma głosować w sprawie immunitetu Zbigniewa Ziobry / Marcin Obara / PAP

Wniosek rozpatrywany jest szybko, bo prokurator generalny przekazał go Sejmowi zaledwie w piątek po południu. Od tego czasu przeprowadzono już ocenę jego poprawności formalnej, a sam dokument właśnie trafił do komisji regulaminowej, która ma go zaopiniować.

Posiedzenie, na którym dojdzie do tego głosowania zostało zwołane na godzinę 17:00 w środę - ustalił dziennikarz RMF FM. To oznacza, że zgodę na ponowne zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie przez komisję śledczą wszyscy posłowie będą mogli przegłosować w czwartek lub piątek.

W tak szybkiej ścieżce rozpatrywania widać wyraźną intencję zamknięcia sprawy na etapie sejmowym przed wakacjami. Ostateczna decyzja o zatrzymaniu będzie jednak należała do sądu, do którego dopiero mając zgodę Sejmu będzie mogła wystąpić komisja śledcza. Ta sama, która już w styczniu mogła Zbigniewa Ziobrę przesłuchać, ale na niego nie zaczekała ledwo kilku minut.

Wywiad i zatrzymanie

Do ostatniej próby doprowadzenia Ziobry przed komisję doszło na początku tego roku. Warszawski sąd okręgowy zadecydował, na wniosek komisji, o doprowadzeniu polityka na posiedzenie 31 stycznia. W tym celu Sejm uchylił mu immunitet. Policja zatrzymała Ziobrę w dniu posiedzenia komisji po godzinie 10.30, gdy skończył udzielać wywiadu w Telewizji Republika.

Rozpoczęcie posiedzenia komisji śledczej zaplanowane było na godz. 10.30. Ponieważ do tej godziny Ziobry nie było w sali obrad, komisja śledcza uznała doprowadzenie za nieskuteczne i zadecydowała o skierowaniu wniosku o zastosowanie wobec niego kary porządkowej do 30 dni aresztu. Nie uwzględnił go warszawski sąd okręgowy.

Komisja nielegalna? Tak uważa Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisja śledcza działa nielegalnie.

Były minister sprawiedliwości przywołuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z września ub.r. o tym, że uchwała Sejmu o powołaniu tej komisji była niekonstytucyjna.

Czym zajmuje się komisja ds. Pegasusa?

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r.

Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.