Jakie są mocne strony projektu budżetu na 2026 rok? A jakie są jego najsłabsze punkty? Czy budżet rodzi poważne ryzyko dla stabilności finansów państwa, jak uważa Konfederacja Lewiatan? Czy podważa wiarygodność Polski w oczach inwestorów? Czy rząd zaprzepaścił szansę na ratowanie finansów państwa? Zapytamy o to prof. Leszka Balcerowicza, ekonomistę, byłego wicepremiera i ministra finansów, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Prof. Leszek Balcerowicz / Marcin Suchmiel / RMF FM

Skąd brać pieniądze na zbrojenia? Czy dobrym rozwiązaniem jest podatek wojenny? Dlaczego rząd tnie część pożyczkową KPO? Czy to czas, by martwić się bezrobociem? Co prof. Leszek Balcerowicz sądzi o skróconym czasie pracy? Czy w Polsce moglibyśmy pracować 4 dni w tygodniu? Jak ocenia nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy? Czy uprawnienia PIP dające inspektorom możliwość przekształcania umów zleceń na umowy o pracę nie zaszkodzą samym zatrudnionym?

Zapytamy także o to, co profesor Balcerowicz sądzi o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy. Czy jego zdaniem rząd Donalda Tuska i koalicja przetrwają do końca kadencji?

