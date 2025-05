Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy m.in. o sprawie mieszkań Karola Nawrockiego. Zapytamy, czy sztab kandydata na prezydenta zaskoczyły medialne doniesienia i dlaczego - mimo tłumaczeń - wciąż nie wszystko jest jasne, jeśli chodzi o zakup jednego z lokum.

Jacek Sasin / Jakub Rutka / RMF FM

Skąd domniemanie o działalność służb przy ujawnieniu liczby mieszkań prezesa IPN? Czy Karol Nawrocki stawi się 9 maja przed sejmową komisją sprawiedliwości i praw człowieka? Między innymi te pytania usłyszy Jacek Sasin.

Poza tym naszego gościa zapytamy o prezydenckie weto ws. składki zdrowotnej, utratę subwencji, kampanię prezydencką i rzekomą listę ułaskawień działaczy PiS szykowaną dla Karola Nawrockiego, gdy ten wygra wybory i zasiądzie w Pałacu Prezydenckim.

