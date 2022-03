To nie jest łatwa sprawa - tak o ewentualnym przekazaniu Ukrainie myśliwców MIG-29 przez Polskę mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Włodzimierz Czarzasty. "Uważam, że powinniśmy przekazać, ale uważam też, że powinniśmy - i wiem, że takie rozmowy się toczą - dostać z zasobów NATO, amerykańskich w to miejsce F-16. Trzeba pomagać, ale trzeba też myśleć o własnym bezpieczeństwie" - zaznaczył wicemarszałek Sejmu.

Jestem za przekazywaniem broni defensywnej, do tej pory byłem przeciwny przekazywaniu broni ofensywnej, ale rozszerzam to w swoim rozumie, uważam, że wobec tego co Putin w tej chwili robi, trzeba przekazywać broń ofensywną - mówił gość Roberta Mazurka. Ale też trzeba myśleć o tym, że Polsce potrzebne są również samoloty, wszystkie systemy antyrakietowe, bo nie wiadomo, w którą to stronę pójdzie - zaznaczył współprzewodniczący Lewicy. I dodał: "Wojna zmienia wszystko. Swoje stanowisko zmienią i Stany Zjednoczone. Wydaje mi się, że wszyscy dojrzeją w tej sprawie".

Włodzimierz Czarzasty zapewnił, że w sprawach Ukrainy rząd może liczyć na poparcie Lewicy. Bezpieczeństwo Ukrainy to bezpieczeństwo Polski. Jeśli coś rząd robi źle, to trzeba powiedzieć: "słuchajcie, a może zróbcie to w ten sposób" - stwierdził.

Okazało się, że Unia Europejska jest potrzebna i NATO jest potrzebne. Unia Europejska, NATO i wszystkie państwa powinny stworzyć określone fundusze i je wydzielić - ocenił Czarzasty. Uważam, że w trybie natychmiastowych pieniądze z KPO powinny trafić do Polski - podkreślił. Te pieniądze są konieczne. Apeluję do PiS-u - bez arogancji - te pieniądze trafią do Polski, jeżeli odwiesicie pracę 4 sędziów i zniesiecie Izbę Dyscyplinarną. A w tej sprawie jest 5 projektów. To jest tak głupie, tak infantylne - z jednej strony wojna, a my rozmawiamy o jakiejś izbie, którą wszyscy potępiają i o 4 osobach. Zmieńcie to, proszę was, zdejmijcie klapki z oczu - klapki ideologiczne wobec śmierci są idiotyczne. Mam prawo w imieniu Lewicy żądać, żeby te pieniądze natychmiast przyszły - dodał wicemarszałek Sejmu.

Wkrótce całość spisanej rozmowy.