"Polska od samego początku robiła wszystko, co może dla Ukrainy i Polska do samego końca będzie robić to, co może zrobić. Dopóki konflikt trwa, Polska stoi przy Ukrainie" - zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Kumoch. "Polska nie bierze udziału w samej wojnie, ale nie jest bezstronna - wiemy, kto jest agresorem, kto jest ofiarą" - podkreślał szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.

Wideo youtube Robert Mazurek dopytywał swojego gościa o możliwość zamknięcie nieba nad Ukrainą. Ta decyzja jest decyzją podejmowaną poza Polską, jest podejmowana przez NATO - zaznaczał Jakub Kumoch. Padło też pytanie o możliwość przekazania przez nasz kraj myśliwców Ukrainie. Prezydencki minister zauważył, że był to pomysł szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. Ogłosił ni stąd, ni zowąd, że państwa Europy Środkowowschodniej są gotowe przekazać stare myśliwce Ukrainie. Oceniam bardzo negatywnie tę wypowiedź, polityk który sprawuje tak ważną funkcję, powinien być zawsze odpowiedzialny za swoje słowa, a nie kierować się mentalnością twitta. Wykalkulował sobie pewną rzecz, ogłosił, po czym się z niej wycofał - zauważył Kuchom. Jak podkreślił, Polska i wszystkie inne rządy są odpowiedzialne przede wszystkim za bezpieczeństwo swoich obywateli. Polska jest za tym, żeby Ukrainie pomagać, ale decyzje sojusznicze wymagają zgody sojuszniczej - zauważył. Robert Mazurek dopytywał też prezydenckie ministra o przyszłe rozmowy ministrów spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy w Turcji. Każde poszukiwanie wyjścia pokojowego z tego konfliktu może być ratowaniem wielu ludzkich istnień. Bardzo dobrze, że Turcja się do tej sprawy włączyła - skomentował Kumoch. Nie wiem, czy rozmowy, które są prowadzone w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, są rozmowami pozorowanymi - jak rozumiem celem tych rozmów są rozwiązania humanitarne, a z tego co widzimy, Rosja całkowicie niehumanitarnie się zachowuje - skomentował nasz gość. Wkrótce całość spisanej rozmowy. Zobacz również: Morawiecki: Putin morduje niewinnych, musimy rozmontować jego machinę

