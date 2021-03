„W ogóle nie rozumiem przejścia Moniki Pawłowskiej, bo przejście z Lewicy, z Wiosny do Gowina czyli do rządu PiS-u, tak naprawdę, to trzeba mieć polityczny mętlik w głowie” – tak Włodzimierz Czarzasty w Porannej rozmowie w RMF FM ocenił wczorajsze przejście Moniki Pawłowskiej do Porozumienia.

