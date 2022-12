"Na pewno w tej kadencji nikt z Lewicy nie podniesie za tym ręki" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty, pytany o projekt PiS-u dotyczący ograniczenia immunitetu parlamentarzystów i sędziów. Odniósł się także do swojego postulatu przyznania Polsce 500 euro miesięcznie na każdego Ukraińca. "To jest skandal, że Komisja Europejska tego nie robi" - podkreślił.

Zrobiliśmy masę działań z europosłami, również moja skromna osoba, a Roberta Biedronia przede wszystkim. Spotkaliśmy się z czterema komisarzami, zgłosiliśmy to forum Partii Europejskich Socjalistów i na zjeździe PES-u, rozmawialiśmy z SPD. Ku mojemu przerażeniu, nikt tego nie chce w Europie słuchać - mówił Czarzasty o postulatach przyznania Polsce pieniędzy z Unii Europejskiej na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Chodzi o kwotę 12 mld euro.

Specjaliści wyliczyli, że koszt utrzymania i funkcjonowania jednego obywatela z Ukrainy wynosi 500 euro miesięcznie. Te pieniądze powinny pójść poza wszelkimi środkami skierowanymi do Polski, poza KPO - podkreślał Czarzasty.

To jest skandal, że Komisja Europejska tego nie robi, że Polska nie dostaje 500 euro na Ukraińca, nie dla Ukraińca. To jest służba zdrowia, szkolnictwo, wszelkiego typu sprawy socjalne. W pewnej chwili było tak, że jeden naród oddał drugiemu milion dzieci pod opiekę. To się nie zdarza po drugiej wojnie światowej - powiedział.

Czarzasty był też pytany o złożony przez PiS projekt zmian w konstytucji, dotyczący ograniczenia immunitetu parlamentarzystów i sędziów. Nie będzie żadnej zmiany konstytucji z PiS-em. Mówię to bardzo twardo. Na pewno w tej kadencji nikt z Lewicy nie podniesie ręki za tym. Boję się tego: zagłosuję za jedną zmianą, PiS policzy głosy, okaże się, że głosowałem za czymś innym. Nie ufam im - mówił wicemarszałek Sejmu.