„Kampania Roberta Biedronia jest ewidentnie do poprawy. Życie zawiesiło tę kampanię, dlatego że Robert jest politykiem, który potrzebuje ulicy, potrzebuje spotkań, potrzebujemy zgromadzeń. Kocha ludzi, świetnie się czuje wśród ludzi, ma dużo empatii - koronawirus mu to zabrał” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty. Pytany o to, jak Biedroń będzie walczył z kandydatami „podgryzającymi” elektorat lewicy, Czarzasty powiedział, że „piewców idei lewicowej przed każdymi wyborami jest wielu”. „Wszyscy ci piewcy zapominają o tych ideach dzień po wyborach. Zacznijmy od pana Hołowni, który niedawno płakał nad Biblią, teraz płacze nad konstytucją (…) Jeszcze niedawno uważał, że homoseksualizm jest źle wybranym stylem życia i był zafascynowany panem Chazanem. Nagle zdarzyła się przemiana wody w wino” – powiedział przewodniczący Lewicy.

