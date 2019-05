„Nie będę się licytował, kto bardziej dotknie, zagra czy obrazi Żyda, bo mamy ten problem. Nie udawajmy Greka – to jest poważny problem. Żydzi, Izrael, mają potężne wpływy na świecie i my jako Polska musimy nie na paluszkach chodzić – nie ma mowy o żadnym oddawaniu majątku Żydom” – tak o ustawie 447 mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości Tadeusz Cymański.

Wideo youtube

Gość Roberta Mazurka przyznał, że nie chce zasiadać w państwowej komisji ds. pedofilii. "To jest temat dla ekspertów. Psychologów, prawników, lekarzy psychiatrów" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości. "Najważniejszą rzeczą przy takich komisjach... Koroną medycyny jest diagnoza. Ta komisja ma sprawdzić system albo brak systemu i ma dać wnioski, ma dać owoce. A nie, że sobie pogadamy" - podkreślił.

"Tu nie chodzi o Kościół jako taki. Kościół zadeklarował i wierzę, że będzie współpracował, czasami współpraca może być wymuszona, bo nie wszyscy muszą być zachwyceni obrotem spraw, ale potrzeba takiej komisji jest. Powiedzieliśmy to jasno" - zaznaczył gość RMF FM.

Cymański zapytany o to, dlaczego są przypadki ukrywania pedofilii w Kościele, powiedział: "To jest na zasadzie porzekadeł: nie mów matole, co się dzieje w szkole, nie mów nikomu, co się dzieje w domu. I na tej zasadzie doszło do tragedii, bo ukrywanie rzeczy wstydliwych albo tragicznych było na porządku dziennym".

POSŁUCHAJ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA Z TADEUSZEM CYMAŃSKIM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Robert Mazurek: Ja się za panem tak stęskniłem jak dzieci za ojcem. À propos dzieci i ojców - sześcioraczki. Co ojciec pięcioraczków poradzi ojcu, nawet nie rodzicom, tylko ojcu, sześcioraczków?

Tadeusz Cymański: Wzruszające to jest. W ogóle powiem panu, szkoda słów. Za jednym razem, sześcioro dzieci, piękne i w kondycji. Pamiętam, bo byłem wtedy bardzo młody, jak w Polsce były pięcioraczki. Ktoś policzył, że to jest jeden na dwa miliardy ponoć. To jest wydarzenie ważniejsze i ciekawsze chyba niż cała kampania. Dziękuję za to pytanie.

No dobrze, ale jakaś cenna rada, a nie tylko zachwyty ogólne: "och, ach, niech żyją".

Ma jeszcze chłopca, bo to ciekawostka, to już siódemka będzie razem. Ja się cieszę, bo program demografii...Takich kilka wydarzeń w każdym mieście i byśmy mieli załatwiony temat. Walczymy, drapiemy się z tą demografią, jak kot na samą górę i idzie, ale nie najlepiej. Powinno być jeszcze lepiej. Cieszymy się, jest ożywienie.

Miał pan udzielać cennych porad, ale Gucio, się pan po prostu ogólnie zachwyca.



Niech się szykuje. Teraz już inne czasy, bo ja musiałem pieluchy z tetry prać, suszyć, prasować. Inne czasy, ale niech się przygotuje na niewyspane noce, ale jest młody. Ja dość późno startowałem. Najpierw wyskakiwałem jak skowronek, później wstawałem, a na końcu przy ostatnim się już zwlekałem. Byłem po czterdziestce już.

Obaj panu życzymy wielu nieprzespanych, ale radosnych, mimo wszystko, nocy.

Łączymy się i ja myślę, że wszyscy słuchacze RMF FM też się łączą z tą szóstką i z tym ojcem szczęśliwym i matką.

Nie wiem, jak będzie wyglądało "poszóstne" pępkowe. Mam nadzieję, że pan to jakoś przetrwa.

6 razy 500 to jest 3 tys.

Mówię o pępkowym a nie 500 plus.



Za chwilę cały tekst rozmowy