Jakie będą kroki rządu ws. małżeństw jednopłciowych po orzeczeniu TSUE? Kto ma największe szanse na zostanie następnym liderem Nowej Lewicy? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztofa Gawkowskiego, wicepremiera, ministra cyfryzacji z Nowej Lewicy. Zapraszamy!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie mają obowiązek respektować akty małżeńskie zawierane w UE, także jeśli dotyczą par jednopłciowych. Co rząd zrobi Donalda Tuska w tej sprawie? Jakie stanowisko ws. orzeczenia europejskiego trybunału zajmie Lewica?

W rozmowie z wicepremierem nie zabraknie spraw dotyczących zabezpieczenia przed cyberatakami. Zapytamy także o to, kto ma największe szanse na zostanie nowym liderem Nowej Lewicy?

Poranna rozmowa w RMF FM - Krzysztof Gawkowski

