Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polityka zapytamy m.in. o to, dlaczego ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza zdecydowało się wysłać swojego przedstawiciela na rozmowy w Pałacu Prezydenckim.

Dlaczego Polskie Stronnictwo Ludowe zachowało się inaczej niż Lewica i Koalicja Obywatelska, które zbojkotowały inicjatywę Karola Nawrockiego?

W parlamencie trwają prace nad ustawą mającą zapewnić, że unijne dopłaty trafiają do prawdziwych gospodarstw rolnych. Czy projekt może zostać zawetowany przez prezydenta?

W 2026 r. na terenie Polski zostały stwierdzone trzy ogniska choroby niebieskiego języka. Czy wirus zagraża hodowcom bydła?

