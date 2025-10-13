Prezydenckiego ministra Marcina Przydacza zapytamy, co Karol Nawrocki zrobi z ustawą o statusie osoby najbliższej w sprawie, której porozumiały się Lewica i PSL. Projekt ma m.in. uregulować sytuację związków tej samej płci. Gościa Porannej rozmowy w RMF FM zapytamy także o zapowiedź premiera Donalda Tuska, że Polska nie będzie brała udziału w przymusowej relokacji uchodźców i czy w związku z tym sobotni wiec Prawa i Sprawiedliwości miał jakikolwiek sens.

Porozmawiamy też o zgodzie na ekshumacje w Ugłach na Wołyniu i czy prezydent Wołodymyr Zełenski otrzymał zaproszenie na odwiedzenie Polski. Wrócimy też do tematu spotkania prezydenta z szefem MSZ. Kiedy do niego ma dojść? Czy jest już wyznaczona data? W przeddzień rocznicy wyborów zapytamy szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta o to, jakie to będę kolejne dwa lata dla rządu Donalda Tuska oraz czy prezydent szykuje w najbliższym czasie nowe inicjatywy ustawodawcze.

