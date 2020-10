"Musimy zobaczyć, co będzie na koniec października" - tak Marek Posobkiewicz - lekarz i były Główny Inspektor Sanitarny odpowiedział w Porannej rozmowie w RMF FM na pytanie, czy 1 listopada cmentarze powinny być zamknięte. "Jeżeli będzie napór na szpital wzrastał i duża liczba chorych wymagających intensywnej terapii to wtedy apelowałbym o to, żeby te osoby, które mogą, powstrzymały się od spotkania z ludźmi i wyjazdu bądź wyjścia na cmentarz" - dodał.

