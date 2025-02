Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej będzie w piątek gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Porozmawiamy m.in. o chaosie prawnym w Polsce. Zapraszamy również do zadawania pytań!

Z wiceministrem sprawiedliwości Arkadiuszem Myrchą porozmawiamy o chaosie prawnym w Polsce. Zapytamy o propozycje rozwiązania pata wokół Trybunału Konstytucyjnego, projekty dotyczące sytuacji tzw. neosędziów, ale też o przewlekłość postępowań sądowych.

W rozmowie nie zabraknie sprawy zawieszonego przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara prok. Michała Ostrowskiego.

Z politykiem Koalicji Obywatelskiej porozmawiamy również o przyspieszeniu rozliczeń poprzedniej władzy, pieniądzach dla PiS oraz kampanii wyborczej.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM



