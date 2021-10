"Nie mamy w tej chwili możliwości, żeby pomóc osobom, którym rzeczywiście należy się status uchodźców. Ośrodki w Dębaku i w Lesznowoli są naprawdę w fatalnym stanie" – powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Anna Maria Żukowska. "Nie mamy też programów, które umożliwiałyby integrację tych osób później ze społeczeństwem polskim" – dodała posłanka Lewicy.

Anna Maria Żukowska: Ośrodki dla uchodźców są w fatalnym stanie Piotr Szydłowski / RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Żukowska: Ośrodki dla uchodźców są w fatalnym stanie

Przemyt ludzi jest czymś strasznym, jest plagą nawet w XXI wieku. To jest biznes i to dosyć intratny - powiedziała w Porannej rozmowie w RMF FM Anna Maria Żukowska w kontekście kryzysu na granicy Polski z Białorusią.



"Ośrodki dla uchodźców są w fatalnym stanie" Piotr Szydłowski / RMF FM

Dajemy Łukasznce pretekst do tego, żeby mówił, że u niego wcale nie jest tak źle w porównaniu z Polską. Jak widzimy takie obrazki z dziećmi, które odsyłamy do lasu, wtedy Łukaszenka wychodzi i mówi "halo, ja łamię prawa człowieka, ale popatrzcie na siebie - stwierdziła posłanka Lewicy, dodając jednocześnie, że w temacie uchodźców brakuje jej zintegrowania na poziomie europejskim.



Tak, jak jest w przypadku instytucji o nazwie Inerpol - wyjaśniła posłanka.

Anna-Maria Żukowska /Piotr Szydłowski /RMF FM



Powinien powstać płot na granicy Polski z Białorusią? - dopytywał swojego gościa Robert Mazurek.

Myślę, że to nie będzie skuteczne. Żaden mur w historii nie był skuteczny, ani Mur Chiński, ani Mur Berliński. Ludzie zrobią wszystko, żeby poszukać lepszego życia - stwierdziła posłanka.

Żukowska o zmianach podatkowych w Polskim Ładzie: Kulawy projekt

W programie padło również pytanie o zmiany podatkowe zawarte w Polskim Ładzie, których w głosowaniu nie poparli posłowie Lewicy.



Nie popieramy czegoś, co jest kulawym projektem, wyborem autorskim Prawa i Sprawiedliwości z tego, co oni uważają za sprawiedliwy podatek. To nie są sprawiedliwe podatki - skomentowała Anna Maria Żukowska.



Żukowska: Po kongresie weźmiemy się mocno do roboty

Średnia w sondażach to 7,5 proc. Nie jest zachwycająca ale na scenie politycznej pojawiła się nowa partia Szymona Hołowni, a zasób wyborców, którzy nie są ultraprawicowi jest w Polsce ograniczony - komentowała w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM sondaże swojego ugrupowania Anna Maria Żukowska.

Kongres zjednoczeniowy Lewicy już w najbliższą sobotę 9 października. Podczas tego spotkania politycy mają wybrać swoich dwóch przewodniczących. Planowane jest też wystąpienia byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a swoje przesłanie do polskich polityków ma przekazać także lider SPD i kandydat tej partii na Kanclerza Niemiec Olaf Scholz.

Po tym kongresie weźmiemy się na pewno bardzo mocno do roboty, skończymy już układanki personalne i będziemy realizować program, który przyjmiemy - przekonywała Żukowska.

"Po kongresie weźmiemy się do roboty" Piotr Szydłowski / RMF FM

Posłanka odniosła się też do sytuacji, kiedy przewodniczący partii Włodzimierz Czarzasty zawiesił niektórych członków ugrupowania.

Zawieszenia zdarzają się w każdej partii. Zawieszania były i w Platformie, zawieszenia były wcześniej w SLD. To się działo. Na tym też polega polityka - tłumaczyła polityczka. Jej zdaniem wcale to nie była próba wyeliminowania kontrkandydatów Czarzastego.

W sobotę jest kongres. Każdy może się zgłosić i wystartować. Poseł Tomasz Trela jest odwieszony, też może wystartować. Po prostu można spróbować swoich sił, tak jak to było zawsze do tej pory. Te wybory są wyborami historycznymi ponieważ będziemy mieli po raz pierwszy dwoje współprzewodniczących. Wcześniej zawsze był jeden szef - dodała Żukowska.

"W sobotę jest kongres i każdy może wystartować na przewodniczącego" Piotr Szydłowski / RMF FM

Wkrótce pełna treść rozmowy.