"W czasie pierwszej (fali - przyp. red.) pandemii mieliśmy pozamykane sklepy w niedzielę. Nic się nie stało. Sieci rozszerzyły czas pracy - kosztem pracownika. Dzisiaj pracownicy na tym cierpią" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Alfred Bujara - Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność". "Przymuszanie pracowników do pracy w niedziele - jeszcze pod pretekstem placówek pocztowych - jest bardzo nieetyczne" - ocenił gość RMF FM. "Jesteśmy jako Polacy traktowani jak tania siła robocza. Pracownicy mówią: dosyć tego. Nie godzimy się na takie traktowanie" - dodał. "Dzisiaj brakuje rąk do pracy w tygodniu, a co dopiero w niedziele. Nie ma chętnych do tak ciężkiej pracy za tak marne środki" - alarmował.

Nie ma czegoś takiego, że za niedzielę pracownik w Polsce dostaje dodatkowe wynagrodzenie - tłumaczył w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Alfred Bujara - Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność", odnosząc się do sytuacji w handlu.

Pracujemy w czasie zrównoważonym. Za ten dzień dostaje się inny dzień w tygodniu wolny - zazwyczaj to wtorek-środa. Nie ma dodatkowych pieniędzy - zauważył gość Pawła Balinowskiego w RMF FM.

Pracownicy do nas wydzwaniają, apelują: zróbcie coś. Walczmy o wolne niedziele. My jesteśmy przeciążeni niedzielą - relacjonował związkowiec. Dzisiaj się tych pracowników wykorzystuje jako tanią siłę roboczą do robienia zysku. Robią to sieci, które były w czasie ostatniego 1,5 roku czynne na okrągło - ocenił.



Jak pandemia wybuchła w naszym kraju, sklepy wydłużyły czas pracy - niektóre o 5 godzin. Mamy dzisiaj sklepy czynne do godziny 24, niektóre całą noc po to, żeby komfort klientom stworzyć, żeby mogli kupować w dzień i w nocy. Nie ma drugiego takiego państwa w Europie, w którym tak liberalnie rząd by podszedł do tej kwestii - zauważył w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Alfred Bujara - Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność". Rozszerzono czas pracy, otwarcie sklepów, ale nie zatrudniono nowych pracowników - dodał.

Co powstrzymuje korporacje, które w Polsce handlują od niedzieli do niedzieli i to nie tylko w dzień, ale również w nocy, od tego, że nie otwierają się w Niemczech czy we Francji? Tam nie ma tak szczegółowej ustawy. W Niemczech jest zapisana w Konstytucji cisza niedzielna i oni to szanują - przekonywał w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Alfred Bujara, szef handlowej "Solidarności". Jego zdaniem, w Polsce są za niskie kary, dlatego wielu handlowców nie bało się otwarcia sklepów w niedziele. Na Zachodzie za naruszenie takiej ustawy jest ogromna kara. Kara nie do zapłacenia. U nas niestety te kary są tak małe, że ci przedsiębiorcy są w stanie to zapłacić - dodał.

Nasz gość odniósł się też do rozpoczętej zbiórki podpisów senatorów Koalicji Polskiej pod projektem o przywróceniu handlu we wszystkie niedziele. Podczas konferencji politycy przekonywali, że zakaz handlu w niedziele "nie podoba się Polakom" i blokuje "szybszy powrót do normalności" handlu i przedsiębiorczości. Ich zdaniem utrudnia również wychodzenie z pandemii koronawirusa.

Przede wszystkim to są senatorowie, politycy którzy są oderwani od rzeczywistości, oni nie wiedzą, w jakich warunkach pracownicy dziś pracują. To są trudne warunki i ciężka praca za marne pieniądze. I oni tak naprawdę przeciwstawiają się tym pracownikom poprzez takie rozwiązania - mówił Bujara.