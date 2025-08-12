Afera wokół KPO wpędziła rząd w kryzys. Czy PiS będzie dążył do powołania komisji śledczej w tej sprawie? Jak zmiany w MON ocenia były szef tego resortu? Czy Jarosław Kaczyński powinien przeprosić za nazwanie "śmieciami" protestujących na miesięcznicy smoleńskiej? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa PiS, byłego szefa MON. Zapraszamy!

Nie milkną echa zamieszania wokół dotacji z KPO. Według premiera Donalda Tuska "sto procent odpowiedzialności za kłopoty związane z wydatkowaniem pieniędzy europejskich ponosi PiS". Jak na to oskarżenie odpowie wiceprezes PiS? Czy największa partia opozycyjna w parlamencie będzie dążyła do powołania komisji śledczej w tej sprawie?

Już w piątek obchody Święta Wojska Polskiego. Jak zmiany w armii pod kierownictwem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza ocenia były szef MON Mariusz Błaszczak?

W Porannej rozmowie w RMF FM nie zabraknie pytań o inne bieżące wydarzenia polityczne. Mariusza Błaszczaka zapytamy także m.in. o nazwanie przez Jarosława Kaczyńskiego "śmieciami" protestujących na miesięcznicy smoleńskiej.

Mariusz Błaszczak, wiceprezes PiS, były wicepremier i były szef MON / Marcin Suchmiel / RMF24

