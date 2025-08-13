Kto ponosi odpowiedzialność za aferę związaną z wydatkami z KPO na branżę hotelarsko-gastronomiczną? Czy minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wiedziała o nieprawidłowościach przed wybuchem medialnej burzy? Czy jednym z powodów, przez które UE odblokowała środki z KPO, było wygranie wyborów przez obecną koalicję rządzącą? Między innymi o to Piotr Salak zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050. Zapraszamy!
Nie milkną echa wydatków z Krajowego Planu Odbudowy na branżę hotelarsko-gastronomiczną. KPO miał na celu wsparcie gospodarki po pandemii Covid-19. Część środków miała trafić bezpośrednio do przedsiębiorców, a część z dotacji wzbudziła kontrowersje.
Kto ponosi odpowiedzialność za aferę związaną z wydatkami z KPO na branżę hotelarsko-gastronomiczną? Czy minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wiedziała o nieprawidłowościach przed wybuchem medialnej burzy ws. KPO? Czy jednym z powodów, przez które UE odblokowała środki z KPO, było wygranie wyborów przez obecną koalicję rządzącą? To pytania, które padną w Porannej rozmowie w RMF FM.
Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!
