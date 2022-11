Dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pokazują, że z roku na rok spożycie alkoholu w Polsce wzrasta. W zeszłym roku przeciętny Polak wypił prawie 10 litrów czystego spirytusu, podczas gdy na początku lat 90. było to nieco ponad 6 litrów. Dlaczego nasi rodacy częściej niż jeszcze 30 lat temu sięgają po trunki? Czy to prawda, że wśród nich jest coraz więcej kobiet i młodych ludzi? Czy kobiety szybciej niż mężczyźni uzależniają się od alkoholu? Odpowiedzi na te pytania Robert Mazurek poszuka we wtorek wraz z Adamem Nykiem, twórcą Rodzinnej Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Warszawie.

