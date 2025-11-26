Czy Władimirowi Putinowi zależy na pokoju? Na co Ukraina może się zgodzić w ramach zawieszenia broni? Które z punktów w zaproponowanym planie pokojowym są dla Kijowa nie do zaakceptowania? Dlaczego w negocjacjach nie ma miejsca dla Polski? Na te i inne pytania odpowie Bartosz Cichocki z Instytutu Wschodniej Flanki, były ambasador RP w Ukrainie, który będzie gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy!

Bartosz Cichocki / Mikołaj Poruszek / RMF FM

Naszego gościa zapytamy też o doniesienia agencji Bloomberg, która otrzymała zapis październikowej rozmowy Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika USA ds. misji pokojowych, z Jurijem Uszakowem, doradcą Władimira Putina. Z nagrania wynika, że Amerykanin radził rosyjskiemu dyplomacie, jak rozmawiać z Donaldem Trumpem przed jego spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim. Czy to jeszcze dyplomacja, czy już nadużycie i sprzyjanie rosyjskim interesom? Czy Stany Zjednoczone bardziej chcą relacji z Rosją niż Europą?

Z Bartoszem Cichockim porozmawiamy też o tym, dlaczego prezydent Karol Nawrocki nie prowadzi rozmów z Wołodymyrem Zełenskim. Czy to dobrze, że wciąż żaden z prezydentów nie odwiedził swojego odpowiednika? Kto na tym korzysta i jak to się odbije na pozycji Polski na arenie międzynarodowej?

