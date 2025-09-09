"Zamknięcie granicy z Białorusią pokazuje drugiej stronie, że jesteśmy w stanie podjąć działania" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM płk rezerwy Maciej Matysiak, ekspert Fundacji Stratpoints i były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. "Zamknięcie granicy jest istotne, ponieważ odcinamy kontrolę i nie koncentrujemy sił i środków na tym, co dzieje się na przejściach granicznych - uniemożliwiamy tym samym przekroczenie granicy osobom, które mogłyby podejmować prowokacyjne działania ze strony białoruskiej czy rosyjskiej" - dodał.

płk rezerwy Maciej Matysiak, ekspert Fundacji Stratpoints i były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego / Mikołaj Poruszek / RMF24

Premier Donald Tusk poinformował, że w nocy z czwartku na piątek Polska zamknie granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe. Wiąże się to z rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad-2025. Ma wziąć w nich udział 13 tysięcy żołnierzy.

Czy podczas tego typu manewrów testuje się również wytrzymałość służb granicznych? Zdaniem Macieja Matysiaka tak. Rosjanie w przeszłości testowali swoimi jednostkami specnazu siłę naszego rozpoznania granicznego i możliwości przemieszczania się przez naszą granicę. A wiemy, że jednostki specnazu są kontrolowane przez rosyjski wywiad wojskowy - mówił ekspert.

Podkreślił, że w obliczu manewrów Zapad-2025 podejmowanie jakiegokolwiek działania ze strony polskiej, w tym wypadku zamknięcie granicy z Białorusią, jest zdecydowanie lepszą decyzją niż czekanie w bierności na to, co mogłoby się wydarzyć.

"Poziom zagrożeń bardzo nam podskoczył"

Czy mamy do czynienia ze stanem nadzwyczajnym? Ekspert ocenił, że w związku z inwazją na Ukrainie zamknięcie granicy "jest działaniem bardziej wzmożonym, chociaż w przeszłości ćwiczenia były monitorowane, jednak nie z taką intensywnością, jak to się dzieje obecnie".

Poziom zagrożeń bardzo nam podskoczył - mówił płk Matysiak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Nawet jeśli te ćwiczenia Zapad nie są przygotowaniem faktycznej inwazji, to tak je musimy traktować, bardziej serio, bardziej poważnie, niż to miało miejsce wiele lat temu.