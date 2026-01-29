Do Iranu dotarły pierwsze rosyjskie śmigłowce szturmowe Mi-28NE Night Hunter, zamówione w 2023 roku. Ich pojawienie się w Teheranie zbiegło się z przygotowaniami Stanów Zjednoczonych do możliwej interwencji zbrojnej w Zatoce Perskiej.

Rosyjskie śmigłowce szturmowe Mi-28NE trafiły do Iranu / Shutterstock

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Rosyjski śmigłowiec Mi-28NE w barwach irańskich sił zbrojnych został sfotografowany w jednej z baz lotniczych w Teheranie. Zdjęcia opublikowano w czasie, gdy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, podkreślił, że kraj inwestuje w nowoczesne technologie wojskowe, by bronić rewolucji islamskiej przed zagrożeniami z zewnątrz.

W listopadzie 2023 roku irański wiceminister obrony, gen. Mehdi Farahi, potwierdził, że Iran otrzymał od Rosji wsparcie militarne w zamian za pomoc w wojnie przeciwko Ukrainie. Wśród przekazanych systemów znalazły się myśliwce Su-35, samoloty szkolno-treningowe Jak-130 oraz śmigłowce szturmowe Mi-28NE. Trzy egzemplarze tych śmigłowców dotarły do Teheranu między końcem 2025 roku a styczniem 2026 roku.

Nowoczesny śmigłowiec może niedługo się przydać w Iranie

Mi-28NE Night Hunter to śmigłowiec zaprojektowany z myślą o eksporcie, wyposażony w nowoczesne systemy walki. Maszyna posiada działko kal. 30 mm, pociski powietrze-ziemia oraz rakiety niekierowane. Wytrzymały pancerz i zaawansowana awionika zapewniają wysoką przeżywalność i skuteczność w działaniach bojowych, zarówno w dzień, jak i w nocy, także na małych wysokościach.

Według portalu DefenceSecurityAsia, dostawa Mi-28NE to nie tylko modernizacja irańskiego lotnictwa wojskowego, ale także wyraźny sygnał strategiczny skierowany do przeciwników Iranu, w tym Izraela i Stanów Zjednoczonych. Teheran pokazuje w ten sposób zdolność do omijania sankcji i korzystania z rosyjskich systemów bojowych, mimo presji międzynarodowej.

Wokół Iranu Stany Zjednoczone od tygodni gromadzą wojska, w tym wysłaną w rejon grupę uderzeniową z lotniskowcem USS Abraham Lincoln. Waszyngton nie wyklucza militarnej interwencji w kraju, który najprawdopodobniej wznawia program nuklearny i produkcję rakiet balistycznych.