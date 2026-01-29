Roman Gawłowski, znany inżynier i przedsiębiorca z Włocławka, zmarł w wieku 79 lat w wyniku poważnego wypadku na lodzie. Założyciel firmy Instal Projekt - jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek grzewczych w Polsce odszedł 26 stycznia. Pogrzeb odbędzie się 31 stycznia we Włocławku.

/ Shutterstock

Roman Gawłowski zmarł w wieku 79 lat po wypadku na lodzie.

Był założycielem firmy Instal Projekt, działającej od 1983 roku.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Roman Gawłowski, inżynier i przedsiębiorca związany z Włocławkiem, zmarł 26 stycznia w wieku 79 lat. Jak wynika z informacji serwisu Dzień Dobry Włocławek, kilka dni przed śmiercią doznał poważnego urazu w wyniku upadku na lodzie na terenie swojej posesji w Michelinie.

Rodzina Romana Gawłowskiego poinformowała, że uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 31 stycznia, o godzinie 12:00 w parafii Świętego Ducha we Włocławku przy ul. Kościelnej w Michelinie. Zmarły spocznie na Cmentarzu Parafialnym NMP Królowej Polski w Kruszynie.

Twórca jednej z największych firm grzewczych w Polsce

Roman Gawłowski był założycielem firmy Instal Projekt, która od 1983 roku działa na rynku grzewczym i jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w branży. Przedsiębiorstwo powstało na bazie Zakładu Instalacji Sanitarnych Projektowanie i Wykonawstwo, założonego przez Gawłowskiego w 1979 roku.

Pod jego kierunkiem firma przekształciła się z niewielkiego zakładu w jednego z liderów rynku, pozostając do dziś firmą rodzinną, zarządzaną przez kolejne pokolenia.

Człowiek wielu pasji

Roman Gawłowski był nie tylko przedsiębiorcą, ale także człowiekiem o szerokich zainteresowaniach. Był zapalonym myśliwym, członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Znany był również z zamiłowania do lotnictwa i działalności w aeroklubie.