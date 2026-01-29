Konrada Gołotę, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, zapytamy w Rozmowie o 7.00 w Radiu RMF24 o szczegóły dotyczące programu, którego głównym wykonawcą będzie Polska Grupa Zbrojeniowa.

Z kim będziemy współpracować przy budowie systemu? Czy realne są zapewnienia ministra MON, że program ma powstać w ciągu 2 lat? Jaką rolę w całej procedurze pełni ministerstwo aktywów państwowych?

Sławomir Cenckiewicz jest zaniepokojony, że ze środków SAFE "nie możemy kupować sprzętu amerykańskiego czy koreańskiego". Czy szef BBN ma rację? Co zyska z unijnej inicjatywy polski przemysł zbrojeniowy?

Konrada Gołotę, wiceszefa MAP, zapytamy również o plany rozwojowe PGZ.

