Trwają rozmowy o kryzysie w ochronie zdrowia. Pałac Prezydencki i rząd organizują swoje "okrągłe stoły", które mają naprawić sytuację polskich pacjentów. Czy to objaw polaryzacji i upolitycznienia problemu czy realne rozmowy, które ostatecznie pogodzą zwaśnione obozy? Czy ochrona zdrowia to worek bez dna na publiczne pieniądze? Czy składka zdrowotna powinna być wyższa? O pomysł Partii Razem na uzdrowienie systemu zapytamy polityka tej partii Macieja Koniecznego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Wideo youtube

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM poruszymy też temat wykluczenia kół z Konwentu Seniorów.

Posła Macieja Koniecznego zapytamy też, dlaczego Włodzimierz Czarzasty zdecydował się na ten krok? Co dalej z podatkiem katastralnym i projektem ustawy antyspekulacyjnej autorstwa Partii Razem? Czy ugrupowanie martwi się sondażami? Czy dojdzie do zjednoczenia na Lewicy?

Maciej Konieczny / Kuba Rutka / RMF24

