​Rząd przedstawił projekt rozporządzenia, które przewiduje podwyżkę opłaty za wydanie m.in. dowodu rejestracyjnego samochodu i tablic. Najbardziej dotkliwa może być opłata za indywidualne tablice rejestracyjne. Miałaby ona wzrosnąć aż trzykrotnie: z 1000 zł na 3000 zł. W przypadku standardowych dokumentów i tablic podwyżka wyniesie od kilku do kilkunastu złotych.

Zdjęcie ilustracyjne

Projekt rządowego rozporządzenia przewiduje wzrost opłat związanych m.in. z rejestracją samochodu. Chodzi o kwoty, jakie należy zapłacić przy wydaniu dowodu rejestracyjnego czy tablic samochodowych. Ministerstwo infrastruktury zwróciło uwagę, że opłata za wydanie tablic rejestracyjnych nie zmieniła się od 21 lat. Podobnie sprawa wygląda w przypadku dowodu rejestracyjnego - za jego wydanie od 15 lat płacimy tyle samo.

Zdaniem resortu, mając na względzie wzrost dochodów społeczeństwa, podwyżka opłat jest konieczna. Jednocześnie wzrosły też koszty usług zamawianych w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Większość opłat za dowody rejestracyjne czy tablice wzrośnie średnio o kilka, maksymalnie kilkanaście złotych. Wyjątkiem są tablice indywidualne. Opłata za ich wydanie może wrosnąć do 3000 zł. Obecnie jest to 1000 zł.

Tłumaczenia odnoszą się do postulatów samorządów. Chodzi o zwiększenie dochodów organów wydających tablice. Zwrócono także uwagę, że kiedy w 2004 roku opłatę za indywidualne tablice rejestracyjne ustalono na 1000 zł, była to kwota zbliżona do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie tzw. minimalna krajowa to 4666 zł brutto, zatem opłata w wysokości 3000 zł stanowiłaby 64 proc. tej kwoty.

Zgodnie z opublikowanym w czwartek projektem odpowiedniego rozporządzenia, opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego albo jego wtórnika ma wzrosnąć z 54 do 62,5 zł, wydanie pozwolenia czasowego ma zdrożeć z 13,5 do 16 zł, a wtórnik pozwolenia czasowego - z 18,5 do 21,5 zł.

Opłata za tablice rejestracyjne samochodowe albo za ich wtórnik ma wzrosnąć z 80 do 92,5 zł, za tablicę motocyklową lub jej wtórnik z 40 do 46,5 zł, a za tablicę motorowerową albo jej wtórnik - z 30 do 35 zł.

Opłaty za tablice dla samochodów zabytkowych lub ich wtórniki oraz zmniejszone tablice zabytkowe mają wzrosnąć ze 100 zł do 115,5 zł. Zabytkowa tablica dla motocykla ma zdrożeć z 50 do 58 zł, a motorowerowa z 40 do 46,5 zł.

Komplet nalepek legalizacyjnych na tablice albo ich wtórnik ma zdrożeć z 12,5 do 14,5 zł.

W identyczny sposób mają wzrosnąć opłaty dla analogicznych tablic tymczasowych.

Nie zmieni się sposób wyliczenia opłaty za wydanie jednej tablicy rejestracyjnej zwykłej, indywidualnej lub zabytkowej - dalej będzie to połowa opłaty za wydanie analogicznych tablic.

Natomiast wydanie wtórnika jednej tablicy zwyczajnej, zabytkowej oraz indywidualnej będzie wymagało identycznej opłaty, jak za wydanie tablic.