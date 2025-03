"Dobrze, że doszło do tej rozmowy, natomiast ja nie wiążę z nią wielkich nadziei. To duża odpowiedzialność prezydenta Trumpa, co powiedział Putinowi i co Putin mu odpowiedział. Cała Europa powinna odetchnąć w sensie pokoju i spokoju, ale ja nie jestem optymistą. Donald Trump jest wytrawnym graczem, natomiast tu może chodzić o warunki nie do spełnienia" - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Bejda, wiceszef MON, poseł PSL. "Dochodzą do mnie informacje, że Putin chce, żeby armia ukraińska całkowicie się rozbroiła" - dodał.

Wiceszef MON Paweł Bejda / Wojciech Olkusnik/ / East News

Trump rozmawiał z Putinem

We wtorek po południu polskiego czasu poinformowano o zakończeniu telefonicznej rozmowy prezydenta USA i prezydenta Rosji. Tematem rozmowy była kwestia sytuacji w Ukrainie i zawieszenie broni.

Piotr Salak pytał swojego gościa o nadzieje związane z tą rozmową.

Nie wiążę z nią wielkich nadziei (...). Dochodzą do mnie informacje, że Putin chce, żeby armia ukraińska całkowicie się rozbroiła. Pytanie, do czego on dąży. Chce być może mieć czas, by dozbroić się i wylizać rany rosyjskiej armii, a jednocześnie chce też pewnie gwarancji i to najlepiej na granicy ukraińsko-polskiej, a to już niebezpiecznie zbliża się do naszej ojczyzny - powiedział Paweł Bejda.

Gramy razem z Europą. Myślę, że Europa obudziła się (…), a Ukraina leży na naszym kontynencie. Przywódcy europejscy dążą, żeby być równorzędnymi partnerami i usiąść przy stole negocjacyjnym. To nie może być tak, że tylko prezydent Trump rozmawia z Putinem - bez obecności Europy. Europa, jak się ogarnie, to może być silnym partnerem, jeśli chodzi o uzbrojenie - dodał.

Polska się zbroi. Wiceszef MON o szczegółach

Piotr Salak zapytał swojego gościa również o kwestię wypowiedzenia traktatu ottawskiego, który zakazuje używania min przeciwpiechotnych. Dlaczego Polska wypowiada ten traktat?

Nie mamy wyjścia. Sytuacja na granicy jest poważna. Mówię o granicy polsko-białoruskiej i polsko-rosyjskiej (…). To będzie jeden z elementów Tarczy Wschód. Chcę powiedzieć, że mamy obawy graniczące z pewnością, że Białoruś chodzi na pasku Rosji. To, co Putin powie, Łukaszenka się na to zgodzi. Proszę zauważyć, z którego kierunku została zaatakowana Ukraina. Z kierunku Białorusi. Nie mamy min przeciwpiechotnych, ale mamy zdolności, by je wyprodukować - powiedział wiceszef MON.

Chcę powiedzieć, że na równi traktujemy przemysł zbrojeniowy prywatny i państwowy. Będą to robiły (produkowały miny - przyp. red.) zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale nie chcę wchodzić w szczegóły. To rząd kiluset tysięcy, możemy mówić o milionie (sztuk - przy. red.) - poinformował Paweł Bejda.

Chcemy, by do Polski trafiło jak najwięcej środków z UE na zbrojenia (…). Słyszymy, że Portugalia zrezygnowała z zakupu F-35. Sprawdziliśmy to. Nie ma żadnych wolnych slotów na zakup tych maszyn - mówił dalej wiceszef MON.

Paweł Bejda podkreślił, że „nie chce w żaden sposób dyskredytować współpracy militarnej z USA”.

Wspomniał też o zakupach poprzedniej ekipy rządzącej.

Chcę powiedzieć, że pan minister Mariusz Błaszczak kupił 180 czołgów K2 bez wozów towarzyszących. Czyli kupił tak zwane gołe lufy, które - jak nie ma wozów serwisowych, wozów amunicyjnych, wozów dowodzenia, wozów zabezpieczenia medycznego - na polu walki nie stanowią żadnej siły ognia - powiedział gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Artykuł w trakcie aktualizacji.

