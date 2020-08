"W czwartek oficjalnie zaprezentujemy nową strategię na jesień" - zapowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, pytany o walkę z koronawirusem. "Wszyscy epidemiolodzy wieszczą tzw. drugą falę. Myślę, że ona nie będzie aż tak duża, jak ta fala na wiosnę. Widzimy, że ten wirus jest może bardziej zjadliwy, ale nie daje takich dużych powikłań ogólnoustrojowych, jak na wiosnę. Myślę, że będzie łagodniejsza ta fala" - ocenił. "Możemy przekroczyć liczbę tysiąca zakażeń dziennie. To nie jest dokładny wyznacznik tego, w jakim etapie jesteśmy. To są tylko stwierdzone przypadki dodatnie obecności koronawirusa. Ponad 96-97 proc. to są przypadki bezobjawowe. Jesteśmy przygotowani na to, żeby robić dziennie ponad 60 tys. testów" - zapowiedział gość RMF FM.

Waldemar Kraska / Marcin Onufryjuk / PAP

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiceminister zdrowia: Druga fala koronawirusa będzie łagodniejsza

Pan premier jest tą osobą, która bardzo rygorystycznie przestrzega wszystkich obostrzeń, które wprowadziliśmy. Był to pokaz zamknięty, to nie było otwarte kino dla każdego, kto mógłby kupić bilet i wejść. Jestem przekonany, że pan premier nie złamał tych reguł, które w tej chwili obowiązują - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, pytany o zdjęcie Mateusza Morawieckiego opublikowane przez KPRM, na którym widać szefa rządu uczestniczącego w pokazie filmowym bez maseczki. Pan premier był w otoczeniu swoich współpracowników, z którymi jest na co dzień, w otoczeniu swojej rodziny. To był pokaz zamknięty. Nie było takiego obowiązku, żeby premier w tej maseczce musiał występować - przekonywał Kraska.



To jest mniej więcej 10-15 proc. - stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapytany o to, jak wiele przypadków zakażenia koronawirusem w ostatnim miesiącu pochodziło z imprez rodzinnych. Widzieliśmy, że imprezy rodzinne są takim rozsadnikiem, dlatego chcieliśmy mieć twarde dowody, ile jest takich przypadków - nie tylko z wesel, bo to są także pogrzeby, osiemnastki, duże imprezy rodzinne... - wyjaśniał gość Marcina Zaborskiego. Wielka Brytania np. wprowadziła, że na weselu może być nie więcej niż 30 osób, impreza ma być krótka, bez tańców, bez śpiewów - zauważył Kraska.

Wideo youtube

Planujemy zaszczepić służbę zdrowia, ale także służby, które są zaangażowane w zwalczanie COVID-19, czyli MSWiA. Jeżeli chodzi o nauczycieli, myślę, że to jest decyzja miejscowych samorządów i one powinny w tym kierunku pójść, bo to też jest grupa, która jest narażona na zakażenie koronawirusem, ale także wirusem grypy - powiedział Waldemar Kraska w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Zapytany, dlaczego rząd nie przewidział darmowych szczepień dla nauczycieli - wiceminister zdrowia odparł: "Nauczycieli w Polsce jest ponad 700 tys. To jest dość duża grupa."

Kraska był pytany też o to, czy Polska posiada wystarczającą liczbę szczepionek przeciw grypie. Już mamy ponad 2 mln (szczepionek na grypę - przyp. red.). Epidemiolodzy, którzy zajmują się grypą mówią, że w Polsce w tym roku będzie potrzeba ok. 3 mln szczepionek. Ja ciągle apeluję, żebyśmy się szczepili, ale widzę, że to ciągle nie jest tak nagminne niestety - przyznał.

Marcin Zaborski zapytał swojego gościa, czy namawiał prezydenta Andrzeja Dudę do zaszczepienia się przeciwko wirusowi grypy. Będę namawiał w dalszym ciągu pana prezydenta, żeby takie szczepienie przeciwko grypie zastosował. To jest bardzo ważne, szczególnie w tym roku, w tej sytuacji, gdy na jesieni może być duża epidemia grypy i koronawirusa - odpowiedział wiceminister zdrowia. Próbowałem parę tygodni wcześniej. Wtedy nie był zainteresowany - dodał.

Wiceminister nie wykluczył też redukcji etatów w ministerstwie zdrowia. W tej chwili trwa przegląd wszystkich departamentów. Ale to jest związane głównie z objęciem funkcji nowego ministra zdrowia przez dra Adama Niedzielskiego. Czy będzie potrzeba redukcji etatów - zobaczymy. Aczkolwiek epidemia pokazała, że w sposób zdalny można pracować nie tylko w ministerstwie zdrowia, więc pewne redukcje na pewno będą - powiedział Kraska.