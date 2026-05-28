Irańska armia ostrzelała w nocy ze środy na czwartek cztery statki handlowe, które próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz - poinformowała irańska telewizja państwowa Irib. Wojsko zareagowało, ponieważ jednostki nie uzgodniły kwestii przepłynięcia przez strategiczny punkt z Teheranem.

Według wpisu zamieszczonego przez Irib na komunikatorze Telegram, statki próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz i wpłynąć na wody Zatoki Perskiej "bez uzgodnienia z (irańskimi) siłami bezpieczeństwa".

"Statki były ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia oddano w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia" - stwierdzono w komunikacie.

Incydent wydarzył się ok. godz. 00.35 czasu lokalnego (22.35 czasu polskiego). W komunikacie na podano jakiego typu były te statki, ani ich bandery.

Iran zapowiada, że cieśnina Ormuz, przez którą wiedzie jeden z kluczowych szlaków żeglugowych świata, pozostanie zablokowana do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia pokojowego kończącego wojnę zapoczątkowaną atakiem sił amerykańskich i izraelskich w końcu lutego 2026 r.