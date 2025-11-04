"Ta sprawa musi zostać wyjaśniona" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM europoseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek, nawiązując do głośnej ostatnio sprawy sprzedaży działki, przez którą przebiegać ma linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Polityk dodawał, że "afera wydarzyła się w ciągu dwutygodniowego rządu PiS, a później, przez półtora roku nie została posprzątana".

PiS robi wszystko, żeby odwrócić kota ogonem i zabełtać w tej mętnej wodzie - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Krzysztof Śmiszek, tłumacząc postawę Prawa i Sprawiedliwości wobec sprawy sprzedaży prywatnemu podmiotowi po zaniżonej cenie działki, przez którą przebiegać ma linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Stało się to w czasie dwóch tygodni rządów PiS-u w 2023 r.

Działkę sprzedał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Gospodarz Popołudniowej rozmowy Marek Tejchman wskazywał, że spółka CPK alarmowała KOWR o problemach, ale instytucja nie zrobiła nic.

Sprawa działalności KOWR-u, nie tylko w czasach PiS-u (...), musi zostać wyjaśniona. Jedno jest pewne: ważna działka została sprzedana - powiedział Krzysztof Śmiszek.

Pytany, czy szefem KOWR-u powinien być polityk, stwierdził, że "im więcej profesjonalizmu, im mniej polityki, tym lepiej".

Kryzys w wymiarze sprawiedliwości

Jednym z tematów Popołudniowej rozmowy w RMF FM był impas w polskim wymiarze sprawiedliwości.

Krzysztof Śmiszek zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego i jego obozu politycznego, który sprzeciwia się pomysłom naprawczym wysuwanym przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, pytając, jaki jest ich pomysł na rozwiązanie problemu?

Pomysł demokratycznej koalicji jest taki, żeby przywrócić stan konstytucyjności w polskich sądach i w tej procedurze (powoływania sędziów - red.). Jeżeli komuś się to nie podoba, to możemy albo usłyszeć głos pana prezydenta podczas posiedzeń komisji sejmowych, albo niech zorganizuje jakieś wydarzenie, albo przedstawi swój projekt ustawy - wskazał Śmiszek.

Minister Bodnar, minister Żurek proponują konkretne rozwiązania. Jeśli się komuś to nie podoba, niech zaproponuje coś lepszego, ale do tej pory widzę tylko narzekanie i walcowanie tych pomysłów, a nie widzę konkretnych rozwiązań - dodał były wiceminister sprawiedliwości.

