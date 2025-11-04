Jarosław Kaczyński pojawił się we wtorek w warszawskim sądzie rejonowym na rozprawie dotyczącej prywatnego aktu oskarżenia, który skierował przeciwko niemu europoseł KO Krzysztof Brejza. Sprawa dotyczy słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości, które padły na sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa w marcu ubiegłego roku. Kaczyński miał wówczas powiedzieć o Brejzie: "Znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw". W związku z oskarżeniem prywatnym Brejzy Sejm w marcu tego roku uchylił prezesowi PiS immunitet. Pełnomocniczka europosła zaznaczyła, że jeśli Kaczyński przeprosi za swoje słowa, przeprosiny zostaną przyjęte. Inaczej - sprawę będzie rozstrzygał sąd.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na korytarzu Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście, 04.11.2025 / Leszek Szymański / PAP

Znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw - tych słów prezesa PiS dotyczy wtorkowa sprawa. Kaczyński przed wejściem do sądu powiedział dziennikarzom, że nie widzi żadnego powodu do pojednania z Brejzą "z tego względu, że pojednanie jest możliwe wtedy, jeżeli ktoś coś złego zrobił". Ja, zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem, odpowiadałem na pytania i nie ukrywałem niczego, bo przyrzeczenie obejmuje także zobowiązanie do tego, żeby niczego, co jest wiadome, nie ukrywać - zaznaczył.

Kaczyński pytany, czego oczekuje w tej sprawie, odpowiedział, że jej umorzenia. Jak ocenił, Brejza jest człowiekiem "skrajnie złej woli".

/ Leszek Szymański / PAP

Natomiast Krzysztof Brejza pytany, czy cieszy się, że Kaczyński pojawił się na rozprawie, odpowiedział, że prezesa PiS obowiązują takie same przepisy jak każdego innego obywatela i tym samym - taka sama odpowiedzialność za słowo.

Niezwykłe w tej historii jest to, że pierwszy raz w historii państwa cywilizacji zachodniej służby specjalne użyły cyberbroni wobec sztabu opozycji w preparowanej operacji, podsyłając między innymi zafałszowane analizy wyborcze. Niesamowite jest to, że w tej sprawie doszło do zniszczenia dowodów, zastraszania świadków, złamania płyty - podkreślił Brejza.

Pełnomocniczka i żona europosła KO, Dorota Brejza zaznaczyła, że jeśli Kaczyński przeprosi za swoje słowa, to przeprosiny zostaną przyjęte. W innym wypadku sprawę będzie rozstrzygał sąd. Trzeba ponosić konsekwencje słów, których się wyraża. Jeżeli się konsekwencji tych słów nie potrafi przyjąć, to sprawę musi rozstrzygać sąd. Tak się w cywilizowanych państwach i w ogóle w cywilizowanym, demokratycznym świecie rozstrzyga konflikty - zaznaczyła Brejza.

Rozprawie w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia przewodzi sędzia Tomasz Trębicki.