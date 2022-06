"Wszystkim nam zależy, żeby do Polski spływały pieniądze. Ale do tego trzeba wykonać warunki. Chcemy, żeby te pieniądze spływały do rządów, które przestrzegają prawa. Jeśli zgodzilibyśmy się w Unii Europejskiej na nieprzestrzeganie prawa, to byłby to koniec UE" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Róża Thun. Europosłanka Polski 2050 ocenia również: "Komisja Europejska (akceptując Krajowy Plan Odbudowy - przyp. red.) za bardzo się pospieszyła. Poczekałabym na ostateczny kształt ustawy, którą zaproponował prezydent Duda i która została poprawiona w Senacie. Zobaczymy, czy poprawki senackie przejdą przez Sejm. Jeśli nie, to pieniądze z KPO mogą zostać zablokowane".

Opracowanie: Jonasz Jasnorzewski , Malwina Zaborowska