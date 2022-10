Na wojnę trafił w 2014 roku w wieku 22 lat - po tym, jak zabito na niej jego przyjaciela. Jako jeden z „cyborgów” brał udział w heroicznej obronie lotniska w Doniecku, a potem trafił do rosyjskiej niewoli. Sławik Gawianiec w Popołudniowej rozmowie w RMF FM powrócił do dramatycznych wydarzeń sprzed lat. "Po tym, jak wybuchł terminal, wyciągaliśmy rannych, których udało się odnaleźć w ruinach. Wielu chłopaków było tak głęboko, że nie mogliśmy już w żaden sposób się do nich dostać, mimo że słyszeliśmy, jak krzyczą" – wspominał.

"Podłożyli 3 tony trotylu i nas wysadzili". Dramatyczne wspomnienia "cyborga" z donieckiego lotniska Jakub Rutka / RMF FM

Sławik Gawianiec wspominał w RMF FM, że w latach 2012-2013 odbył służbę wojskową. Gdy zaczął się Majdan, brałem udział w tych wydarzeniach. Byłem obok biura prezydenta, kiedy Berkut bił ludzi, puszczał gaz. Uciekaliśmy stamtąd, strzelano do nas - relacjonował.

Rozmówca Piotra Salaka wyjaśnił, że w 2014 r. do walki w Doniecku zgłosił się na ochotnika po śmierci swojego przyjaciela. Miał wtedy 22 lata. Trafił do brygady, w której służył jego zabity na wojnie przyjaciel.

Gość RMF FM opowiadał, że gdy dołączył do obrońców lotniska w Doniecku, ich liczebność wynosiła ok. 50 osób. Potrzebne były posiłki, bo zaczynał się już szturm. Upadła wieża kontroli lotów. Wjeżdżały czołgi i wielkie siły wojska - relacjonował Gawianiec. Kiedy przyjechałem, separatyści zajęli już parter. Potem czołgami udało się zawalić część terminalu, z której można było wejść na drugie piętro. Byliśmy na pierwszy piętrze. Widzieliśmy, że lotnisko jest otoczone - dodał.

Gawianiec wrócił też pamięcią do dramatycznej rozmowy telefonicznej z ojcem w czasie walk w Doniecku. Skontaktowałem się z nim po trudnym, 16-godzinnym boju. Siedziałem w pełnej rozpaczy. Wielu chłopaków już wtedy było rannych lub zginęło. Poprosiłem go o przebaczenie za to, co może się zdarzyć. Powiedział, że nie mam za co przepraszać. "Trzymaj się, jestem z ciebie dumny, wrócisz do nas i wszystko będzie dobrze" - mówił mu ojciec.

16 stycznia zastosowano przeciwko nam gaz. Nikt z nas się tego nie spodziewał. Musieliśmy się przemieścić do części terminala, gdzie było więcej powietrza, gdzie było trochę wiatru. Potrzebowaliśmy złapać oddech. Atak gazowy zagonił nas w kąt i tam siedzieliśmy w grupie. Nie mogli nas stamtąd wypchnąć. Właśnie wtedy podłożyli trzy tony trotylu na parterze i nas wysadzili - mówił w RMF FM jeden z obrońców donieckiego lotniska. Przyznał, że tuż przed decyzją o oddaniu się do niewoli rozważał targnięcie się na swoje życie.

Po tym, jak wybuchł terminal, wyciągaliśmy rannych, których udało się odnaleźć w ruinach. Wielu chłopaków było tak głęboko, że nie mogliśmy już w żaden sposób się do nich dostać, mimo że słyszeliśmy, że krzyczą - opowiadał Gawianiec. Jak dodał, w noc po wybuchu 5 rannych zmarło, a 3 było w bardzo ciężkim stanie. Wtedy najstarszy z nas, sierżant, poszedł rozmawiać z Rosjanami, że złożymy broń, zabierzemy swoich rannych i pójdziemy na pozycje. Separatyści nie przyjęli tej propozycji. Powiedzieli, że jeśli chcemy ratować rannych, to musimy trafić do niewoli - wspominał gość RMF FM. Połowa wyszła do Rosjan, a ja siedziałem i wahałem się. Siedziałem z karabinem i nie wiedziałem, co robić - przyznał. Wyjaśnił, że od samobójstwa powstrzymał się z dwóch powodów.

Zastanawiałem się, że jeżeli nacisnę spust, dźwięk wystrzału może wystraszyć separatystów i zaczną strzelać do tych, którzy wyszli. To jeden powód. Drugi to ogromny smutek, który czułaby moja rodzina. Wtedy zdecydowałem się pójść do niewoli - tłumaczył.

W rozmowie z Piotrem Salakiem Sławik Gawianiec przekazał, że po powrocie z rosyjskiej niewoli poszedł na studia prawnicze. W ubiegłym roku zaczął kształcić się na oficera Sił Zbrojnych Ukrainy.