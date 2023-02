"Jednym z aspektów zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego było zdanie relacji nie tylko z wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce, ale też z całej ofensywy dyplomatycznej prezydenta (Dudy - przyp. red.). Drugim aspektem była rocznica tego tragicznego, zbrodniczego aktu agresji Rosji na Ukrainę" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP.

Piotr Salak dopytywał swojego gościa o szczegóły dotyczące posiedzenia RBN. Paweł Szrot zaznaczył, że jest związany klauzulami tajności dotyczącymi tego posiedzenia.

Trzeba myśleć nie tylko o tym, co teraz jest na terytorium Polski, ale też o punktach ryzyka, z którymi możemy mieć do czynienia w przyszłości. Kraje NATO mogą potencjalnie stać się obiektem agresji zewnętrznej, chociaż wszystko wskazuje obecnie na to, że Polska jest bezpieczna - mówił Szrot.

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM padło też pytanie o możliwość powstania w Polsce stałych baz wojsk amerykańskich. Są pewne ustalenia, plany strategiczne, strategie i Polski i całej grupy Bukareszt 9 wobec nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie i kolejnego szczytu NATO. W tej chwili w Polsce jest obecnych kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich i nic nie wskazuje na to, żeby ich obecność stała się mniej potrzebna w najbliższym czasie. De facto mamy bazę wojsk amerykańskich w Polsce - mówi szef Gabinetu Prezydenta RP. Piotr Salak zauważył, że nie jest to stała baza. To jest semantyka - stwierdził Szrot. Powtarzam, bardzo bym chciał, żeby sytuacja bezpieczeństwa Polski zasadniczo się poprawiła, ale na razie jest jak jest - dodał.

Piotr Salak pytał też o spóźnione gratulacje prezydenta Dudy po wyborze Joe Bidena na prezydenta USA - prezydent Polski wystosował jest po 38 dniach. Uważam, że tutaj dochowano wszelkich zasad międzynarodowej etykiety - stwierdził Szrot. Nie sądzę, że w ogóle trzeba było cokolwiek wyjaśniać, tutaj nie ma żadnych animozji - zapewnił. Samo wystąpienie pana prezydenta Bidena w ogrodach Zamku Królewskiego w tym tygodniu bardzo wyraźnie wskazywało, jak wiele łączy wszystkie kraje Zachodu, wolnego świata i jak podstawowe wartości powinny łączyć strony sporu politycznego - podkreślił nasz gość.