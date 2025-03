Gościem Piotra Salaka w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Paweł Bejda, wiceszef MON, poseł PSL. Porozmawiamy m.in. o zbrojeniach polskiej armii oraz sytuacji międzynarodowej.

Wiceszef MON Paweł Bejda / Wojciech Olkusnik/ / East News

Z Pawłem Bejdą porozmawiamy o zbrojeniach polskiej armii. Zapytamy także o program szkoleń wojskowych.

Wiceszefa MON zapytamy także o wtorkową telefoniczną rozmowę Donalda Trumpa z Władimirem Putinem.

