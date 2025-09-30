W środę 1 października w Polsce startuje system kaucyjny. Jakie opakowania będą objęte kaucją? Czy wprowadzenie kaucji spowoduje wzrost cen? Jak będzie wypłacana kaucja? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Anitę Sowińską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Zapraszamy!

Anita Sowińska / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Godziny dzielą nas od oficjalnego startu systemu kaucyjnego w Polsce. Ma on objąć trzy rodzaje opakowań. Jakie opakowania będą objęte kaucją? Czy wprowadzenie kaucji spowoduje wzrost cen? Jak będzie wypłacana kaucja?

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy tuż po godz. 18:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

