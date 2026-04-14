"Stawiam jasno diagnozę: mimo że w tym roku mamy rekordowy budżet na ochronę zdrowia, to do budżetu NFZ-u będzie nam brakowało 18 miliardów złotych. Nie będziemy szukać oszczędności kosztem pacjentów" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. W ten sposób odniosła się do aktualnej sytuacji w resorcie. Pytana o kwestię przeprowadzania zabiegów członków rodziny polityków koalicji rządzącej poza kolejnością stwierdziła, że "takie praktyki są naganne".