Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek skierował dzisiaj do władz Węgier dwa pisma dotyczące śledztwa prowadzonego w sprawie nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. "Wobec Zbigniewa Z. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia 26 przestępstw, wobec Marcina R. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia 19 przestępstw" - informuje Prokuratura Krajowa.

"Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny poinformował Ministra Spraw Wewnętrznych Węgier o wdrożeniu poszukiwań Marcina R. na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, który przekazano Ministerstwu Sprawiedliwości Węgier przy piśmie z dnia 27 lutego 2026 r." - poinformowała prok. Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Więcej informacji wkrótce.