Jak Andrij Sadowy ocenia pomysł, by USA, w ramach rekompensaty za trud poniesiony we wspieranie Ukrainy, przejęły 50 proc. dochodów z bogactw naturalnych naszego wschodniego sąsiada i miały udział w jego portach?

Rozmówca Grzegorza Sroczyńskiego chciałby, żeby Amerykanie inwestowali w Ukrainie, ale ma to być dobre dla jednej i drugiej strony, i "ma w tym być bezpieczeństwo (Ukrainy)".

My mamy jeszcze w pamięci tę umową, która była 31 lat temu, kiedy Ukraina oddała 1700 rakiet nuklearnych i oddała za to, żeby była gwarancja naszej niepodległości. Ale co z tego wyszło? 11 lat temu Putin atakował. To Rosja podpisywała, Stany podpisywały i Brytyjczycy podpisywali - powiedział Sadowy.