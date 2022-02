"Decyzja sankcyjna 27 państw to jest zawsze formuła kompromisu, Polska opowiadała się za tym, żeby system SWIFT dla Rosji wyłączyć, nie było tu pełnej gotowości wszystkich partnerów" - tak o nowych unijnych sankcjach na Rosję mówił w specjalnym wydaniu Porannej rozmowy w RMF FM wiceszef MSZ Marcin Przydacz. "Nie chciałbym tutaj wskazywać na konkretne państwa. Dla nas to nie jest do końca zrozumiała sytuacja" - podkreślał gość Roberta Mazurka. "Mamy do czynienia z największą wojną tego typu od czasu II wojny światowej - jedno państwo napada na drugie, barbarzyńsko, niszcząc infrastrukturę, zabijając ludzi" - podkreślał.

