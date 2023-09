​Gościem dzisiejszej Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Marcin Duma, prezes Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS. Kto jest dziś bliżej wyborczej wygranej - Prawo i Sprawiedliwość, czy opozycja z Koalicją Obywatelską na czele? Czy KO ma szansę na ostatniej prostej kampanii wyprzedzić partią rządzącą, a może to jednak PiS wywalczy swą trzecią kadencję samodzielnych rządów?

Zapytamy też, jaki wpływ na ewentualny wynik wyborów za niespełna trzy tygodnie może mieć budzący kontrowersje film Agnieszki Holland "Zielona granica". Porozmawiamy ponadto o tym, co dziś trafia do wyborców - afera wizowa i jej skutki, napięcia w relacjach polsko-ukraińskich? A może doceniają niedawną decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych i spadające ostatnio ceny paliw?

