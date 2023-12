​Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie poseł Lewicy Maciej Konieczny. Porozmawiamy z nim o tym, czy kara, którą klub Konfederacji nałożył na Grzegorza Brauna za jego antysemicki wybryk w Sejmie, satysfakcjonuje Lewicę. Od wczoraj ugrupowanie domaga się wykluczenia z prezydium Sejmu także Krzysztofa Bosaka.

Maciej Konieczny / Piotr Szydłowski / RMF FM

W Popołudniowej rozmowie w RMF FM padną też pytania o nowy rząd Donalda Tuska. Posła Lewicy zapytamy o zapowiedzi z expose premiera: 20 proc. podwyżki płacy minimalnej, 30 proc. podwyżki dla nauczycieli, podwyżki w budżetówce, 800 plus i "babciowe" 1500 zł. Czy Lewica jest z tego zadowolona? Zapytamy też o lewicowych ministrów w nowym koalicyjnym rządzie.

