Polska ochrona zdrowia nie jest bankrutem i nie będzie – przekonywała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM była minister zdrowia Izabela Leszczyna. Posłanka wskazywała, że europejskie systemy zdrowia mają problemy finansowe, m.in. dlatego, że społeczeństwa się starzeją, a leki są coraz droższe. "Nie chcemy zlikwidować ani jednego szpitala, chcemy przekształcać szpitale na centra pomocy mieszkańcom. Nie chcemy szpitali, które przez połowę dnia stoją puste" – mówiła polityk.

Wideo youtube

W publicznym systemie zdrowia nie wystarcza na wszystko, co chcielibyśmy dać naszym pacjentom - powiedziała w RMF FM Izabela Leszczyna, komentując doniesienia o konieczności przesuwania na późniejsze terminy niektórych procedur medycznych, w związku z brakiem pieniędzy.

Polityk KO dodała, że w tym roku brakuje 10 mld zł, "bo nasi poprzednicy przerzucili finansowanie ratownictwa, leków dla dzieci i seniorów, wysokospecjalistycznych procedur z budżetu do NFZ-u".

Nie chcemy zlikwidować ani jednego szpitala - zapewniła była minister zdrowia. Chcemy przekształcać szpitale na powiatowe centra zdrowia, na szpitale szyte na miarę potrzeb mieszkańców (...). Nie chcemy szpitali, które przez połowę dnia i całą noc stoją puste, z pełnym obłożeniem personelem medycznym, którego przecież mamy za mało. Mówimy o racjonalizacji wydatków - podkreśliła.

